Programme MotoGP 2020

13 courses fixées, dont 7 en Espagne

La reprise est confirmée dès la mi-juillet à Jerez de la Frontera. La saison ne se terminera pas après le 13 décembre.

La reprise du MotoGP est confirmée dès la mi-juillet: après deux courses à Jerez de la Frontera (19 et 26 juillet), les teams mettront ensuite le cap à l’est pour une série de trois GP (Brno le 9 août, puis le Red Bull Ring autrichien les 16 et 23 août). Suivront, en septembre, deux week-ends de suite à Misano et le GP de Catalogne.

Nouvelle série de trois courses de suite en octobre (GP de France au Mans, puis deux GP en Aragon), avant un double rendez-vous à Valence (8 et 15 novembre). On saura avant fin juillet si l’une ou l’autre course outre-mer qui n’a pas encore été annulée (GP des Amériques, d’Argentine, de Thaïlande et Malaisie) pourra se dérouler.