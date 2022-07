Amérique du Sud: 13 détenus tués après une nouvelle rixe dans une prison en Equateur

Amérique du Sud : 13 détenus tués après une nouvelle rixe dans une prison en Équateur

Le personnel de la prison de Bellavista, dans la province de Santo Domingo de los Tsachilas, à environ 80 km à l’ouest de Quito, a «fait état de 13 décès parmi les détenus et de 2 blessés», a tweeté le SNAI. Le SNAI a ajouté avoir «repris le contrôle» de cette prison, «avec le soutien de la police et de l’armée».

Affrontements récurrents

En 2021, l’Équateur a saisi un record de 210 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne. Pour 2022, les saisies ont atteint à ce jour environ 70 tonnes. Bordé par la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde, l’Équateur sert de port de départ pour les expéditions illicites, principalement vers les États-Unis et l’Europe.