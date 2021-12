Indonésie : 13 morts dans l’éruption du volcan Semeru

Le bilan de l’éruption en Indonésie s’est alourdi dimanche. Les sauveteurs ont néanmoins pu dégager 10 personnes vivantes, tandis que la zone continue d’être fouillée.

«Le bilan est maintenant de 13 morts. Les sauveteurs ont retrouvé plus de corps», a indiqué à l’AFP le porte-parole de l’agence, Abdul Muhari, précisant que 10 personnes piégées par l’éruption de samedi avaient été dégagées vivantes de la zone située à l’Est de l’île de Java.

Le village de Lumajang a été recouvert d’une épaisse couche de lave froide et de cendres, selon des journalistes de l’AFP, et les habitants d’une dizaine de villages ont dû aller dans des refuges et des mosquées pour passer la nuit.