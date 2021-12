Inondations : 13 morts en Bolivie après de fortes intempéries

De fortes intempéries ont touché une grande partie de la Bolivie récemment, faisant 13 morts selon un bilan du gouvernement bolivien.

Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur une grande partie de la Bolivie ont fait 13 morts et un millier de familles sinistrées, selon des chiffres officiels rendus publics dimanche. «Il y a plus de 1000 familles sinistrées, 13 personnes mortes», a déclaré le vice-ministre de la Défense civile, Juan Carlos Calvimontes, à la radio et la télévision publiques.