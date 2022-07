Coronavirus : 13 morts en une semaine en Suisse, plus de 45’000 cas

On a dénombré près de 6600 cas et 65 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. Le nombre de cas continue d’augmenter.

46’025 nouvelles personnes testées positives en une semaine, 455 hospitalisations supplémentaires et 13 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc recensé près de 6600 cas et 65 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine dernière, on avait dénombré bien moins de cas: environ 4700 par jour. Les hospitalisations sont également en hausse: on en comptait 43 par jour la semaine précédente.