Église catholique : 13 nouveaux cardinaux pour modeler l’Église du pape François

Jorge Bergoglio, sensible aux «périphéries» reculées et aux communautés catholiques «ultra-minoritaires», nomme samedi treize nouveaux cardinaux venant de tous les continents.

À l’issue de son septième consistoire depuis son élection en 2013, le pape argentin de 83 ans aura choisi presque une centaine de cardinaux sur le total actuel de 232. Mais surtout plus de la moitié des «cardinaux-électeurs» (ceux qui ont moins de 80 ans), les seuls participant à la désignation de son successeur.

Sensible aux «périphéries» reculées et aux communautés catholiques «ultra-minoritaires», il a repéré cette fois Cornelius Sim, vicaire apostolique du sultanat de Brunei sur l’île de Bornéo, État à majorité musulmane d’environ 400’000 habitants et seulement 16’000 catholiques.