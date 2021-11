Variant Omicron : 13 passagers arrivés aux Pays-Bas depuis l’Afrique du Sud sont porteurs

61 personnes avaient été testées positives après être arrivées d’Afrique du Sud. Des tests plus poussés ont permis de repérer 13 cas du variant Omicron.

Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, représente un risque «élevé à très élevé» pour l’Europe, a prévenu vendredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). De plus en plus de pays ferment leurs portes aux voyageurs venant d’Afrique australe – Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Eswatini (Swaziland) et Zimbabwe – pour éviter une prolifération d’Omicron, déjà retrouvé dans plusieurs pays, d’Israël à l’Australie en passant par Hong Kong.