13 substituts à la farine sans gluten

Tout le monde ne tolère pas le gluten de la même façon. Cette protéine dite est contenue dans le blé, également la semoule de blé dur, le boulgour et le couscous, ainsi que dans le seigle, l ’ orge, l ’ épeautre et l ’ avoine. Chez les personnes souffrant d ’ une intolérance, le gluten endommage la muqueuse de l ’ intestin grêle. Les conséquences sont: inflammation, carence en fer et problèmes digestifs.