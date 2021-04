Méditerranée : 130 disparus en mer, une «honte» pour le pape François

Le pape a profité de la prière dominicale sur la place Saint-Pierre au Vatican pour dénoncer le sort de dizaines de migrants portés disparus depuis jeudi.

«Prions pour ces frères et sœurs et pour tant d’autres qui continuent de mourir lors de ces voyages dramatiques. Prions aussi pour ceux qui peuvent aider mais préfèrent regarder d’un autre côté. Prions en silence pour eux», a conclu le pape, grand défenseur des droits des migrants, réfugiés et déplacés. Les ONG humanitaires accusent les pays de l'Union européenne non seulement de ne pas vouloir secourir les migrants en danger dans la Méditerranée, mais également d’entraver leurs propres activités de sauvetage.