Fusillade de Parkland : 130 millions USD pour les familles de victimes après une erreur du FBI

La police fédérale américaine avait reconnu après la fusillade n’avoir pas enquêté sur deux informations qu’elle avait reçues concernant le tireur.

La justice américaine devrait dédommager les victimes et familles de victimes de la fusillade de Parkland à hauteur de 130 millions de dollars, la police fédérale ayant manqué d’enquêter sur des informations qui auraient pu permettre d’empêcher le drame, a rapporté lundi le « New York Times ».

Peine de mort

Puis en janvier 2018, six semaines avant la tuerie, une femme avait appelé le numéro du FBI permettant de fournir des renseignements et avait détaillé la manière dont Nikolas Cruz montrait sur Instagram les armes et munitions qu’il accumulait. «Je sais qu’il va exploser», avait-elle prévenu, disant sa peur que le jeune homme «se glisse dans une école et commence à tirer», selon le «New York Times».