Cyclisme : 130 points de suture retirés du visage de Jakobsen

Le sprinter néerlandais Fabio Jakobsen, victime d’une terrible chute lors du Tour de Pologne, est hors de danger mais sera convalescent plusieurs mois.

«Ils (ndlr: les médecins) lui ont enlevé 130 points de suture du visage. Il n’a plus qu’une dent, son palais n’est pas encore guéri et l’une de ses cordes vocales est toujours paralysée. Il ne sait pas encore respirer correctement», explique dans un communiqué son manager Patrick Lefevere, qui lui a rendu visite à l’hôpital. Et comme beaucoup le craignaient, le bilan médical est lourd.