Coronavirus : 1363 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 42 décès

68 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) est à 0,99.

1363 nouvelles personnes testées positives, 68 hospitalisations supplémentaires et 42 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie de coronavirus. Lors des dernières 24 heures, 24 675 tests ont été effectués: le taux de positivité des tests s’élève donc à 5,52 %.

On dénombre désormais 232 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il se fixe à 0,99 . Il est supérieur ou égal à 1 dans presque tous cantons romands: Valais (1), Neuchâtel (1 ,01 ), Vaud (1,0 5 ), Fribourg (1,0 7 ) et Genève (1,09) .

Vaccination

Les dernières données indiquent une situation épidémiologique qui continue de s’améliorer lentement. Avec un taux d’incidence de 2 32 cas pour 100 000 habitants, la Suisse fait mieux que la France (423) ou l’Italie (282), selon les données de l’OMS. Ce taux reste par contre supérieur à celui de nos deux autres voisins: 177 en Allemagne et 216 en Autriche.

Ce pourcentage est au-dessus de la moyenne nationale à Neuchâtel (4,84), dans le canton de Vaud (4,93), en Valais ( 5,03 ) et dans le Jura ( 5,24 ). Et en dessous à Fribourg (4,33) et à Genève ( 4,56 ).