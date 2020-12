Berne : 14,4 milliards pour entretenir le réseau ferré

Le Conseil des États a octroyé des fonds supplémentaires aux compagnies ferroviaires suisses afin de notamment pérenniser les installations et d’améliorer la ponctualité.

Les compagnies de chemins de fer disposeront d’une enveloppe de 14,4 milliards de francs pour entretenir et moderniser leurs infrastructures de 2021 à 2024. Le Conseil des États a adopté à l’unanimité ce financement qui dépasse de 1,2 milliard le montant attribué pour les quatre années précédentes.

Les fonds supplémentaires sont avant tout destinés à couvrir les besoins dans les domaines des voies et des accès au rail, des ponts et des tunnels, des installations de sécurité et des exigences liées à la protection de l’environnement.