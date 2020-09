Suisse : 14,4 milliards pour l’entretien des chemins de fer

Le National a donné son aval lundi à cette enveloppe qui dépasse de 1,2 milliard le montant attribué pour les quatre années précédentes au réseau ferré.

L’augmentation du crédit-cadre est justifiée au vu des besoins et les montants sont raisonnables par rapport aux enjeux, a expliqué Daniel Brélaz (Verts/VD) au nom de la commission. Les fonds supplémentaires sont avant tout destinés à couvrir les besoins dans les domaines des voies et des accès au rail, des ponts et des tunnels, des installations de sécurité et des exigences liées à la protection de l’environnement. Ils permettront aussi de fluidifier le trafic et de maintenir la qualité du réseau.