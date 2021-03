Etude : 14% des Français n’ont pas lu un seul livre en 2020

Le baromètre annuel du Centre national du Livre paraît ce mardi. Avec la santé mentale actuelle ou encore la réduction du temps passé dans les transports publics, la lecture a été négligée.

La lecture recule chez les Français, avec 14% d’entre eux qui n’ont lu aucun livre en 2020, et 25% qui n’en ont pas acheté de neuf, selon une étude publiée mardi par le Centre national du livre .

L’étude est réalisée tous les deux ans par l’institut Ipsos, et ses résultats traditionnellement publiés avant l’ouverture du salon Livre de Paris. Mais cet événement a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de l’épidémie de Covid-19.

D’après le sondage réalisé en janvier auprès de 1000 personnes de 15 ans et plus, 86% des Français ont lu au moins un livre en 2020, soit 8 points de moins qu’en 2018.

«Les Français ont probablement eu envie de mieux comprendre le monde et de décrypter la crise que nous avons traversée: ils ont lu davantage de livres de reportages et d’actualité (essais, biographies...), mais moins de romans (-7 points) et de livres pratiques (-7 points)», selon le Centre national du livre.