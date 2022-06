Coronavirus : 14 morts en une semaine en Suisse, 33’108 cas

On a dénombré plus de 4700 cas et quelque 43 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. Le nombre de cas continue d’augmenter.

Le Jura a la plus basse incidence de Suisse romande, avec 448 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 646. OFSP

33 108 nouvelles personnes testées positives en une semaine, 300 hospitalisations supplémentaires et 14 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc recensé plus de 4700 cas et quelque 43 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine précédente, on avait dénombré bien moins de cas: environ 3500 par jour. Les hospitalisations sont également en hausse: on en comptait 36 par jour la semaine précédente.

Lors des sept derniers jours, 82 901 tests ont été effectués. Le taux de positivité des tests PCR est de 37,2% (35,1% pour les tests rapides antigéniques). Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 75,6%: 6% de patients Covid et 69,6% de non-Covid.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a dénombré 13 399 décès, 54 383 hospitalisations ainsi que 3 759 713 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 646 cas pour 100 000 habitants (470 mardi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est inférieur à celui de tous ses voisins, selon les chiffres de l’OMS: France (852), Italie (974), Allemagne (1085) et Autriche (1101).

La Suisse compte 69,2% de sa population totalement vaccinée et 1% partiellement. 43,6% de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 77,7% chez les 65 ans et plus.