Le naufrage s’est déroulé au large de Sfax, à l’est de la Tunisie. (photo d’illustration) AFP

La garde nationale maritime tunisienne a secouru 139 migrants mardi et repêché quatorze corps dont ceux de quatre enfants, après le naufrage de deux embarcations au large de Sfax dans l’est de la Tunisie, a indiqué la Garde nationale à l’AFP.

Partis dans la nuit à bord de deux embarcations de fortune et finalement repérés par des unités des garde-côtes, ces candidats à l’exil étaient pour la plupart d’Afrique subsaharienne et tentaient de rallier illégalement l’Europe, a précisé le porte-parole de la Garde nationale, Houcem Eddine Jebabli. Les corps de neuf femmes, quatre enfants et un homme ont été repêchés, a-t-il ajouté. Selon lui, «les recherches sont toujours en cours pour trouver d’autres survivants et corps, et le bilan pourrait s’alourdir».

Une des routes migratoires les plus meurtrières

L’année écoulée a été marquée par une augmentation de telles embarcations en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l’exil vers l’Europe. Des embarcations continuent à prendre la mer chaque jour, en dépit de conditions météo difficiles.

Entre le 1er janvier et le 21 février, 3800 migrants sont arrivés clandestinement en Italie par la mer selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont près de 1000 via la Tunisie et 2500 via la Libye voisine. Les Tunisiens constituent désormais la première nationalité à arriver clandestinement en Italie avec 12’000 Tunisiens ayant débarqué en 2020, selon le HCR. Des étrangers partent également depuis les côtes tunisiennes.