États-Unis : 14 officiers limogés après des crimes sur une base du Texas

L’armée américaine a annoncé mardi avoir limogé 14 officiers occupant des postes de commandement sur la base de Fort Hood, au Texas, après une série de meurtres qui ont choqué l’Amérique.

«La mort tragique de Vanessa Guillen et une série d’autres problèmes à Fort Hood nous ont obligés à porter un regard critique sur nos systèmes, nos politiques et nous-mêmes», a déclaré Ryan McCarthy en présentant les conclusions du rapport. «Il ne s’agit pas de chiffres, mais de pouvoir avoir suffisamment de décence humaine pour faire preuve de compassion envers nos équipes et de veiller aux meilleurs intérêts de nos soldats», a-t-il ajouté.

Le rapport indique que la base de Fort Hood a un taux de criminalité beaucoup plus élevé que les autres en termes de meurtres, tentatives de meurtre, viols et agressions sexuelles, vols et consommation de drogue. Les cas de suicide, de désertion et d’absence sans permission y sont également beaucoup plus nombreux qu’ailleurs.