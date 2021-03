Coronavirus : 1409 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 28 décès

52 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) reste à 1,09.

Vaud a la plus mauvaise incidence du pays lors des 14 derniers jours, avec 269,16 cas pour 100 000 habitants, devant Genève (265,01) et le Valais (243,11).

1409 nouvelles personnes testées positives, 52 hospitalisations supplémentaires et 28 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 34 811 tests ont été effectués: le taux de positivité des tests PCR est de 4,7% (celui des tests rapides antigéniques est de 5%).

On dénombre désormais 175 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il reste à 1,09. Il est supérieur à 1 dans tous les cantons romands sauf Neuchâtel (0,81): Fribourg (1,12), le Jura (1,10), le Valais (1,09), Vaud (1,02) et Genève (1,01).

Incidence supérieure chez les Romands

Lors de la première semaine de mars, le nombre de cas a augmenté en Suisse et au Liechtenstein, passant de 7243 la semaine précédente à 7588 (+4,8%). Le nombre de tests a augmenté aussi, passant de 168 464 à 174 845 (+ 3,8%). En revanche, les décès (44 contre 51 la semaine d’avant) et les hospitalisations (226 contre 240) ont diminué.

Le nombre de cas pour 100 000 habitants est passé de 83,8 à 87,8. Mais il est supérieur à 100 dans cinq cantons, tous romands: Genève (136,9), Fribourg (114,4), tous deux en hausse et Vaud (134), le Valais (122,1), et le Jura (107,4), qui sont en baisse. Neuchâtel est en forte baisse, passant de 146,7 à 98.

Le taux de variants est passé à 72,2% lors de cette semaine. L’âge médian des cas de coronavirus était de 40 ans. Dans les classes d’âge 0-9, 20-29 et 50-59 ans, les cas ont augmenté de plus de 10%. Dans la classe d’âge des 80 ans et plus, ils ont diminué de 26% bien que le nombre de tests réalisés est demeuré à peu près constant. Les données disponibles ne permettent pas encore, à l’heure actuelle, de confirmer si cette diminution est due à la vaccination.

Durant cette semaine, 52% des décès concernaient les personnes âgées de 80 ans et plus, et 27% des personnes entre 70 et 79 ans. Sur les 41 personnes décédées pour lesquelles une déclaration clinique suite à un décès est disponible, 29% des décès sont survenus dans une maison de retraite et de soins et 61% dans un hôpital. Le lieu du décès n’était pas indiqué pour 10%.