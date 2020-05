Actualisé 15.05.2020 à 18:47

art

15 architectes à suivre sur Instagram

Si vous êtes amateur d’art, de design et d’architecture, vous devriez jeter un coup d’œil à notre sélection d’architectes.

de Meret Steiger

De nos jours, pour suivre l’inspiration d’architectes, il suffit de se connecter à leur profil Instagram. On peut également y suivre l’évolution d’un projet, depuis les premiers traits de crayon jusqu’à la réalisation en dur.

Nous allons vous montrer les comptes Instagram de 15 architectes ou bureaux d’architectes, dont certains sont célèbres, mais également d’entreprises et d’artistes moins connus qui vous font voir le monde sous un nouveau jour.

Frida Escobedo

Frida est une architecte mexicaine. Née en 1979, elle s’est rapidement spécialisée dans la restauration de ruines, telles que des immeubles d’habitation, des bâtiments publics, des galeries et des hôtels. En 2006, Frida Escobedo a créé son propre bureau d’architecture, connu pour ses bâtiments très versatiles. Son compte Instagram est un mélange entre inspiration et œuvres personnelles.

David Adjaye

David Adjaye est un architecte britannique qui aime franchir les limites. Il était le chef de projet de la construction du Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines à Washington, D.C. Pour Abu Dhabi, il prévoit un centre de dialogue interreligieux qui réunit une mosquée, une église et la première synagogue des Émirats arabes unis. Son compte Instagram est principalement source d’inspiration, ses propres œuvres n’y étant que très peu représentées.

Olson Kundig

Olson Kundig est le nom d’un bureau d’architectes américain de Seattle. Fondé en 1967 par Jim Olson, ses architectes les plus célèbres aujourd’hui sont Tom Kundig, Kirsten R. Murray, Alan Maskin et Kevin M. Kudo-King. Olson Kundig est réputé pour ses salles d’exposition, ses musées, mais également ses galeries d’art. Depuis l’an 2000, le bureau propose également un service d’architecture intérieure. La plupart des photos sur le compte Instagram représentent des bâtiments de la propre conception du bureau.

Vincent Van Duysen

Vincent Van Duysen est un architecte belge, originaire de Lokeren, en Belgique. Au cours de sa carrière, il a remporté plusieurs prix, dont le Prix flamand de la culture pour le design et il a été élu «Designer belge de l’année». Son profil Instagram est truffé d’idées pour l’aménagement intérieur.

Snøhetta

Le cabinet d’architecture, dont le nom officiel est «Snøhetta Arkitektur og Landskap A/S», est l’un des plus connus au monde. Son nom fait référence à la montagne norvégienne Snøhetta, qui signifie «manteau neigeux». Ses architectes sont à l’origine de divers bâtiments publics dont l’ambassade de Norvège à Berlin, ainsi que l’Hôtel de Ville de Hamar (Norvège). Son compte Instagram montre principalement ses propres réalisations.

Sam Jacob

Sam Jacob est non seulement le fondateur et propriétaire du cabinet d’architecture Sam Jacob Studio, mais il est également professeur d’architecture à l’Université d’Illinois de Chicago et dirige les cours du soir à l’Architectural Association. Sur son compte Instagram, il veut inspirer les autres en montrant essentiellement des œuvres d’autres architectes.

Marcio Kogan

Marcio Kogan est un architecte brésilien. Déjà son père, l’ingénieur Aron Kogan, était connu pour ses constructions au Brésil. Son cabinet d’architecture s’appelle MK27 et connaît un succès international. Il a participé à des projets dans toute l’Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Inde, en Israël et au Portugal. En 2011, il est devenu membre honoraire de l’AIA («Americain Institute of Architecture»). Son compte Instagram est un mélange coloré de ses propres œuvres et d’inspirations.

Hannes Peer

«Mon Instagram est le reflet de cette recherche sauvage, presque compulsive de choses qui excitent mes sens», affirme Hannes Peer. L’architecte a grandi à Tramin et vit à Milan depuis vingt ans. Il est non seulement connu pour ses constructions, mais également pour son mobilier.

Atelier ARS

L’Atelier ARS est composé d’Alejandro Guerrero et d’Andrea Soto. Ils sont tous les deux diplômés en architecture de l’«Institut de technologie et d’études supérieures du Mexique occidental» (ITESO) de Guadalajara, au Mexique, et ont tous les deux remporté plusieurs prix. Sur leur compte Instagram, ils exposent leurs propres œuvres.

Herzog & de Meuron

Ce binôme se doit évidemment de figurer dans toute liste d’architectes. Situé à Bâle, le cabinet d’architecture de Jacques Herzog et Pierre de Meuron a une renommée internationale. Ce duo d’architectes a conçu de nombreux bâtiments célèbres, dont la Philarmonie de l’Elbe à Hambourg, le Parc Saint-Jacques à Bâle, ainsi que l’Allianz Arena de Munich. Leur compte Instagram fait état de leurs propres projets et visualisations.

Arthur Casas

L’architecte brésilien Arthus Casas a fait ses études à São Paulo. Son bureau d’architecture, le Studio Arthur Casas, a des filiales à São Paulo et à New York. Ces dernières années, Casas s’est toujours plus dirigé vers l’architecture intérieure, ce qui est visible sur son profil Instagram. Outre le design, le facteur écologique est également extrêmement important pour lui et il utilise beaucoup de matériaux recyclés.

John Pawson

L’architecte et designer John Ward Pawson est né à Halifax, en Angleterre. Il est avant tout connu pour son style minimaliste. Son compte Instagram montre beaucoup la nature, l’inspiration et peu de ses œuvres personnelles.

Ricardo Bofill

Ricardo Bofill est un célèbre architecte espagnol. Il a conçu sa première bâtisse (une villa à Ibiza) à l’âge de 17 ans. À 23 ans, il était architecte en chef du bureau d’architecture El Taller. 50 ans plus tard, son nom fait partie intégrante de celui de la société (Ricardo Bofill Taller de Arquitectura) et il a mis en œuvre plus de 1000 projets dans 50 pays différents. L’une de ses œuvres les plus illustres est l’ancienne usine de béton qu’il a transformée en maison d’habitation et en bureau.

Vector Architects

Vector Architects a été fondé en 2008 par Gong Dong, un étudiant chinois de Pékin. «Notre objectif permanent est d’apporter des solutions à un problème par le design», déclare Dong en parlant de sa philosophie d’entreprise. Sur son compte Instagram, on trouve principalement ses propres œuvres, dont la plupart sont très minimalistes.

Valerio Olgiati