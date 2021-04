France : Quinze confinés volontaires sortent de leur grotte

Après 40 jours «hors du temps», 15 volontaires qui s’étaient confinés dans une grotte en France, ont revu samedi la lumière du jour.

Après 40 jours «hors du temps», sept femmes et huit hommes âgés de 27 à 50 ans ont quitté samedi une grotte des Pyrénées, dans le Sud-Ouest de la France, où ils s’étaient volontairement confinés. Éblouis par le soleil, les membres de l’expédition ont retrouvé la lumière du jour vers 10h30, visages un peu pâles mais visiblement en forme. Sans montre, téléphone ni lumière naturelle, les 14 volontaires menés par l’explorateur franco-suisse Christian Clot ont dû s’habituer aux 12 degrés et 95% d’humidité de la grotte de Lombrives en Ariège, générer leur propre électricité par un système de pédalo et puiser l’eau à 45 mètres de profondeur.