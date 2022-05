Suisse / France: 15 fois moins de vélos volés chez nous

Durant la pandémie, le vol de vélos a grandement diminué en Suisse et en Belgique. Contre toute attente, il a augmenté en France. L’évolution du vol avant et après pandémie n’a pas été identique dans ces pays: Suisse: -20,51%, Belgique: -65,72% France: +5,69%. Autre aspect dont il faut tenir compte: il y a 15 fois plus de vélos volés en France par rapport à la Suisse. Tel est le constat d’une étude publiée mardi. Elle a été réalisée par deux courtiers d’assurances, HelloSafe et Réassurez-moi afin de comparer le marché du vélo en France, en Belgique et en Suisse. «Les données sont propres à chaque pays de 2016 à 2021 et sont basées sur un index de 100’000 habitants pour un souci de proportionnalité entre ces différents pays. Cette étude est basée sur des informations issues de sources publiques et privées*.»