DÉCORATION - 15 idées pour habiller vos murs

Lorsque vous emménagez dans un nouvel endroit, les cadres sont généralement la dernière chose que vous accrochez au mur. Mais pourquoi, au juste? Après tout, les murs de votre appartement sont une espèce de toile géante et la bonne décoration ou le bon aménagement des murs peut non seulement égayer une pièce entière, mais également devenir la carte de visite de votre intérieur. Qu’il s’agisse de photos de famille, de parties de murs peints ou de tout autre chose, le plus important est que votre décoration murale vous plaise.