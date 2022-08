Coronavirus : 15 morts en une semaine en Suisse, 17’015 cas

On a dénombré quelque 2400 cas et 29 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. Des chiffres comparables à la semaine précédente.

Neuchâtel a la plus forte incidence de Suisse romande, avec 326 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 385.

17 015 nouvelles personnes testées positives en une semaine, 205 hospitalisations supplémentaires et 15 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc dénombré quelque 2400 cas et 29 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine dernière, les données étaient comparables, avec 2600 cas et 29 hospitalisations par jour.