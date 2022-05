Corée du Nord : 15 nouveaux morts de «fièvre» en pleine flambée de Covid

L’agence officielle du régime nord-coréen a déploré 15 nouveaux décès liés à des fièvres, alors que le pays connaît une flambée de Covid.

KCNA a rapporté que «toutes les provinces, villes et comtés du pays ont été totalement confinés et que les lieux de travail, les centres de production et les résidences ont été fermés».