Éthiopie - 152 camions d’aide humanitaire sont arrivés au Tigré en deux jours

Plus de dix mois de conflit

Le Prix Nobel de la paix 2019 avait annoncé une victoire rapide mais le conflit s’est enlisé et élargi aux régions voisines d’Afar et d’Amhara, plongeant la région dans une grave crise humanitaire. Les autorités éthiopiennes et les rebelles tigréens se sont accusés mutuellement d’entraver les convois humanitaires qui tentent d’atteindre le Tigré.