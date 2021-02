Coronavirus : 1584 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 32 décès

88 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction est redescendu à 0,88.

1584 nouvelles personnes testées positives, 88 hospitalisations supplémentaires et 32 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 31 916 tests ont été effectués: le taux de positivité des tests s’élève donc à 4.9%. C’est la première fois depuis le 1er octobre 2020 que ce chiffre repasse sous la barre de 5%.

On dénombre désormais 252 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) communiqué ce jour, il est descendu à 0,88 contre 1,01 hier. Il est supérieur dans tous les cantons romands, mais plus élevé que 1 dans deux seulement: Genève (1,03) et Fribourg (1,01).