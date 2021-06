16 ans de prison requis contre Arnaud Mimran pour avoir séquestré un financier suisse

France : 16 ans de prison requis pour avoir séquestré un financier suisse

Le sulfureux homme d’affaires Arnaud Mimran est accusé d’avoir séquestré en 2015 un richissime financier suisse en vue de son extorsion.

«Vous devez trouver des réponses à des questions simples: à qui l’enlèvement du financier suisse conduit-il inexorablement? Qui avait intérêt dans cette salle à la vente des actions utilisées comme rançon? Et qui sont les opérationnels de ce dossier ?», a lancé l’avocat général Philippe Courroye. Seize ans de réclusion criminelle ont été requis mercredi devant la cour d’assises de Paris contre le sulfureux homme d’affaires Arnaud Mimran, accusé d’avoir séquestré en 2015 un richissime financier suisse en vue de son extorsion.

Condamné en appel en 2017 à huit ans de prison pour sa participation à la fraude au marché des quotas d’émission de CO2, Arnaud Mimran comparaît depuis le 8 juin avec six coaccusés. Tous encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Malgré son «baratin», ses «boniments» et autres «écrans de fumée», bien qu’il semble avoir «réponse à tout» et en dépit de ses apparences de «Mozart de la finance», Arnaud Mimran est bien le «concepteur, le chef d’orchestre, le directeur général de l’opération», a estimé mercredi Philippe Courroye.