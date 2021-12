NOËL – 16 cadeaux pour marquer des points auprès des fans de voitures

Volkswagen: une boîte à biscuits en forme de Combi

C’est un cadeau rétro vraiment sympa pour les fans de voitures en quête de nostalgie. En plus, dans sa couleur bleue d’origine, la boîte en métal en forme de Combi Volkswagen est parfaite pour conserver les biscuits à l'approche de Noël. Un cadeau idéal non seulement pour les amateurs de voitures anciennes, mais aussi pour tous ceux qui ont toujours voulu avoir une boîte originale pour les biscuits, les chocolats ou autres friandises. 16,95 francs sur radbag.ch

BMW: un morpion en acier

L’un des grands classiques parmi les jeux de stratégie est le «morpion», encore appelé «oxo». Simple à jouer à deux, ses origines remontent au 12ème siècle avant J.-C. Pour les fans de la marque, BMW a désormais sorti une version spéciale, avec un échiquier et des pions en acier qui trouvent leur place dans un étui haut de gamme une fois la partie terminée. 37 francs sur bmw.ch

Kenny’s: une clé USB au look de la Classe G

Le Classe G de Mercedes-Benz est culte et a ses fans dans toutes les tranches d’âge et catégories sociales. Chez Kenny’s, vous trouverez une clé USB à l’effigie du légendaire 4x4, sur laquelle ses adeptes pourront stocker toutes leurs photos de Noël, les vidéos de la dernière sortie faite en Classe G ou d’autres documents importants. 50 francs sur kennys.ch.

Bentley: un ours en peluche

Dans les années 1920, Sir Tim Birkin était l’un des fameux «Bentley Boys», qui a fortement contribué à faire la réputation de la marque britannique. En son honneur, Bentley a sorti un ours en peluche en édition limitée. Ce dernier est vêtu de la veste emblématique, de la casquette et des lunettes de course que portait à l’époque le célèbre pilote automobile sur les circuits. 60 francs sur bentleymotors.com.

Lamborghini: des boules de Noël

Qui ne rêverait pas de trouver une Lamborghini au pied du sapin, à Noël? Mais par manque de finances, cela ne devrait rester qu’un rêve pour le plus grand nombre. À moins qu’un généreux millionnaire vous en fasse cadeau. En revanche, les Lamborghini à suspendre au sapin, c’est-à-dire les boules de Noël estampillées Lamborghini, sont beaucoup moins chères. Si vous avez l’intention de faire plaisir à un fan de la marque au taureau, pourquoi ne pas lui offrir cet ensemble de boules de Noël? 60 francs sur lamborghinistore.com.

Kärcher: un dégivreur de pare-brise électrique

Avec le gratte-givre électrique EDI 4, fini le fastidieux grattage des vitres. Grâce à son disque rotatif à six lames en plastique, le dégivreur de pare-brise élimine sans effort même le givre tenace sur les vitres de voitures. Une seule charge de batterie suffit pour plusieurs utilisations. L’afficheur à LED intégré se met à clignoter lorsque l’appareil doit être rechargé. 65 francs sur kaercher.com.

AMG: un jeu de Monopoly

Cette année, AMG a prévu quelque chose de particulier pour tous les amateurs de jeux de société en rééditant le classique Monopoly, version AMG. Cette édition personnalisée du jeu promet de passer un bon moment dans l’univers de Mercedes-AMG avec un plateau de jeu au design Mercedes-AMG, six pions spécialement conçus dans l’esprit de la marque ainsi que des cartes événements et des questions adaptées. Des garages dans la voie des stands et des circuits sont venus remplacer les maisons et les hôtels et parfaire le divertissement. À l’instar du Monopoly original, l’édition Mercedes-AMG convient aux joueurs à partir de huit ans. 125 francs sur mercedes-benz.ch.

Citroën: des lunettes contre la mal des transports

Dans sa boutique en ligne, Citroën fait preuve d’humour et fait de l’autodérision avec ses lunettes Seetroën contre le mal des transports (ça se prononce comme l’anglais «sea»?). Mais l’humour s’arrête là, car les lunettes fonctionnent vraiment. Elles utilisent en effet une technologie brevetée permettant de resynchroniser les sens en 10 à 12 minutes. 126 francs sur citroen-shop.eu.

Novitec: une chicha pour automobilistes

En tant que préparateur des voitures les plus haut de gamme et rapides de Ferrari, Lamborghini et autres, Novitec est synonyme de look carbone et de design agressif. Celui-ci a été repris dans la chicha «VYRO x Novitec – One» pour la route, ce qui fait de la «One» la chicha automobile par excellence. 149,90 francs sur novitecgroup.com.

Von Rotz: une nuitée dans une chambre sur le thème de l’automobile

Stylé, rustique ou cool: si vous avez toujours rêvé de passer une nuit dans un garage, une station de lavage ou une station-service sans pour autant renoncer au confort, vous avez la possibilité de le faire en séjournant dans l’une des chambres de l’hôtel Von Rotz à Wil. Cinq chambres à thèmes différents sont à la disposition des amateurs d’autos et des individualistes. 173 francs sur hotelvonrotz.ch.

Sparco: une chaise de bureau au look Martini-Racing

Avis aux passionnés de sport automobile, aux fans et aux joueurs: Carex propose une idée de cadeau idéale pour ceux qui souhaitent faire l’expérience de la course automobile en télétravail ou au bureau, confortablement lové dans une chaise de bureau et de gaming Sparco au look Martini Racing. 418 francs sur carex.ch.

Porsche : horloge murale jante de Porsche 911

L’horloge murale de Porsche est constituée d’une jante d’origine de l’actuelle Porsche 911 au design RS Spyder. L’horloge de la Porsche Driver’s Selection est ornée du noble logo «Porsche» et ses aiguilles sont éclairées dans l’obscurité. 1920 francs sur porsche.com.

Polestar: un scooter électrique Makka Polestar

Bye, bye, l’heure de pointe. Le Makka Polestar Edition de Cake est un scooter léger, durable et 100% électrique, qui se recharge simultanément lorsqu’il est transporté par une Polestar. L’idée est de rouler avec la Polestar 2 jusqu’aux portes de la ville, de se garer, puis de poursuivre sa route en deux-roues, sans émission de CO₂. 5040 francs sur polestar.com.

Fredy Barth: conduire une vraie voiture de Cup

Si vous avez toujours rêvé de conduire une vraie voiture de Cup, rendez-vous chez Fredy Barth Motorsport & Events. L’organisateur de trackdays ne se contente pas d’organiser régulièrement des journées de pilotage sur circuit, mais met également à disposition le véhicule souhaité, notamment une Porsche 911 Cup. Ceux qui pensent que ça vaut bien 4580 francs bénéficient également d’un coaching, d’une assurance et d’une assistance technique. Disponible sur fredybarth.ch.

Aston Martin: un simulateur de course AMR-C01

Aston Martin et la société Curv ont créé un simulateur de course destiné aux particuliers. À 157’000 livres sterling (environ 193’000 francs), il s’agit sans doute du simulateur grand public le plus cher sur le marché. À ce prix-là, les adeptes de la marque britannique et de ses pilotes de Formule 1, Sebastian Vettel et Lando Norris, ont droit à une monocoque en fibre de carbone, à une technologie dernier cri, logiciel Assetto Corsa compris, et aux mêmes rétroviseurs que ceux de l’hypercar Valkyrie. Disponible sur astonmartin.com.

Bugatti: une bouteille de champagne «La Bouteille Noire»

Au salon de l’automobile de 2019, Bugatti dévoilait «La voiture noire», un exemplaire unique d’une valeur de 16,7 millions d’euros. L’identité de son heureux propriétaire a été gardée secrète par les Français, mais les rumeurs circulent, selon lesquelles il s’agirait de Cristiano Ronaldo. Quoi qu’il en soit, il existe maintenant une bouteille de champagne de 15 litres nommé «La Bouteille Noire» de Bugatti et de la maison champenoise Carbon, présentée dans un coffret en fibre de carbone, cuir pleine fleur et éclairage LED. Son prix n’est pas connu, mais on suppose que ce n’est pas donné. Disponible sur bugatti.com.