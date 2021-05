France : 16 kg de plastiques retrouvés dans le ventre d’une baleine à bec

L’animal atteint d’une maladie a dû avaler ce qu’il trouvait en surface pour se nourrir.

Un magma de paquets de chips et de pâtes, des sacs et des cabas: l’autopsie d’une baleine à bec échouée samedi sur le littoral des Landes (sud-ouest de la France) a permis de découvrir 16 kg de déchets plastiques dans le ventre du cétacé. Ce spécimen à dents de 5,15 m, en réalité plus proche d’un gros dauphin, a été retrouvé samedi sur une plage, en état de putréfaction, par des passants puis disséqué par deux membres du réseau national échouages de l’observatoire Pelagis.