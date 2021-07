Tunisie : 16 migrants morts et 166 autres secourus au large de Zarzis

Seize personnes ont été retrouvées sans vie sur l’embarcation qui les transportait, où 166 migrants âgés de 15 à 48 ans ont été secourus.

Le 19 mai 2021, des migrants nigérians secourus après le chavirement de leur bateau au large des côtes tunisiennes, se trouvaient à Zarzis. Plus de 50 personnes ont disparu après le naufrage et 32 personnes ont été sauvées.

Âgés entre 15 et 48 ans, 166 migrants, dont 65 Marocains, 62 Bangladais et 15 Égyptiens, ont été secourus, a ajouté Mohamed Zekri, chiffres confirmés par le porte-parole de la Garde nationale (gendarmerie) Houcem Eddine Jebabli. Seize personnes sans vie ont été retrouvées sur le bateau qui les transportait, a indiqué Houcem Eddine Jebabli, sans être en mesure de donner, pour le moment, des informations sur la cause de leur décès. «Les recherches sont en cours pour connaître de quoi ils sont morts», a affirmé Houcem Eddine Jebabli.