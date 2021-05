Intempéries : 16 morts dans des intempéries pendant une course en Chine

Des intempéries pendant une course à pied de 100km dans le nord-ouest de la Chine ont fait au moins 16 victimes. 5 personnes sont portées disparues.

Le couturier français Pierre Cardin avait organisé un défilé dans la Forêt de pierre de la rivière jaune en septembre 2016. AFP

Au moins 16 personnes sont mortes et cinq portées disparues pendant une course à pied de 100 km en montagne soudainement frappée par la grêle, la pluie glaciale et un vent violent dans le nord-ouest de la Chine, selon l’agence officielle de presse Chine nouvelle.

«Un mauvais temps extrême s’est abattu sur la région pendant la course», qui se déroulait sur le site naturel de la Forêt de pierre de la rivière jaune, près de la ville de Baiyin, dans la province de Gansu, a indiqué l’agence, précisant que plus de 700 sauveteurs sont mobilisés pour rechercher les disparus.

Vers 01h00 dans la nuit de samedi à dimanche (21h00 en Suisse) «de la grêle, de la pluie glaciale et des rafales de vent se sont abattues sur la course en haute altitude», a rapporté Chine nouvelle, selon qui la température a soudainement chuté. «A 3h du matin dimanche, 151 participants sont en sécurité, dont cinq ont subi des blessures légères et ont été soignés à l’hôpital», a-t-elle ajouté, précisant que 172 concurrents prenaient part à la course.

Le Quotidien du peuple a pour sa part fourni un bilan légèrement différent, faisant état de 15 morts e 6 disparus. La Forêt de pierre de la rivière jaune est un site naturel célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires vieilles de quatre milliards d’années, et qui sert souvent de cadre à des films ou à des émissions de télévision en Chine.

Ce site est situé dans la province de Gansu, une des régions les plus pauvres de Chine, qui borde la province du Xinjiang et la Mongolie. Cette province a souvent été frappée, dans le passé, par des séismes, des inondations et des glissements de terrain meurtriers.