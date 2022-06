Rencontre sous haute surveillance : 1600 militaires prévus au sommet sur l’Ukraine à Lugano, début juillet

La Confédération participera à la sécurité de la rencontre qualifiée «d’événement extraordinaire». L’engagement n’entraîne pas de surcoûts, assurent les autorités.

Jusqu’à 1600 soldats seront mobilisés pour renforcer la sécurité à Lugano, les 4 et 5 juillet.

L’Ukraine Recovery Conference, axée sur la reconstruction de l’Ukraine, aura lieu les 4 et 5 juillet, à Lugano. La rencontre internationale qui accueillera un millier d’invités de 40 pays était prévue avant le début de la guerre en Ukraine. La situation a rapidement redessiné les contours de ce sommet pour se focaliser sur l’aide à apporter à Kiev, après la fin des combats. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, doit y participer, par vidéoconférence ou en faisant le déplacement, mais sa venue n’est toujours pas confirmée (lire encadré).

Vendredi, le Conseil fédéral a annoncé que la Confédération allait participer à garantir la sécurité de cet «événement extraordinaire», selon les termes du gouvernement suisse. «La conférence s’inscrit dans un climat international très tendu (…) un vaste dispositif de sécurité impliquant l’intervention de forces policières de la Confédération et du canton, ainsi que de l’armée, est indispensable», écrivent les autorités.

Budget ordinaire de l’armée

La police cantonale du Tessin sera soutenue par les forces d’intervention policières communales de Lugano, des cantons et de la Confédération, par des militaires et par des membres de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le Conseil fédéral a également approuvé l’engagement d’un effectif maximum de 1600 militaires au profit des autorités cantonales tessinoises ainsi que la restriction temporaire de l’usage de l’espace aérien dans la région de Lugano dans un laps de temps allant au maximum du 1er au 8 juillet.