Maison avec phare: 166’000 francs: le prix de la tranquillité parfaite

3,2 kilomètres jusqu’au village le plus proche et aucun voisin à la ronde: rêve ou cauchemar?

Une maison blanche avec des touches de jaune, un phare et une vue à couper le souffle: voilà ce que l’on trouve à Strathy Point, à la pointe Nord de l’Écosse. Et pas un voisin à la ronde! Strathy, le village le plus proche, est à 3,2 kilomètres et il faut parcourir 37 kilomètres pour atteindre Thurso, la petite ville la plus proche.

L’ancienne maison du gardien de phare est l’un des six bâtiments du site. Harper Macleod Elle est située à Strathy Point, à la pointe Nord de l’Écosse. Harper Macleod L’activité du phare a cessé en 2012. La maison du phare a ensuite été transformée en logement de vacances. Harper Macleod

La maison pourrait bientôt vous appartenir en échange de 150’000 livres sterling (soit 166’000 francs). Harper Macloed Estates, l’agence immobilière chargée de la vente du bien, promet non seulement un isolement total, mais également une vue unique sur l’océan Atlantique… et même des aurores boréales.

Cave à charbon et plage primée

La maison du gardien de phare, qui fait l’objet de la vente, est l’une des six bâtisses du site. Sa surface d’environ 100 m² est répartie en quatre chambres à coucher, une salle de séjour, une cuisine, une salle de bains et des toilettes séparées, ainsi qu’un vestibule. La cuisine a été entièrement rénovée et équipée d’électroménager neuf.

La maison d’une centaine de mètres carrés comprend une salle de séjour, … Harper Macleod … une cuisine équipée d’électroménager neuf … Harper Macleod … et de quatre chambres à coucher, dont deux offrent une vue sur l’océan Atlantique. Harper Macleod

Il y a aussi une cave à charbon qui dispose de sa propre entrée. Le chauffage est au mazout et les fenêtres à double vitrage devraient rendre les hivers plus supportables. L’un des points forts est la proximité de Strathy Bay, une plage primée très appréciée des surfeurs, car protégée des vents particulièrement forts.

Un phare inactif depuis 2012

Premier phare électrique d’Écosse, Strathy Point ne nécessite plus la présence d’un gardien depuis 1997. Le phare a entièrement cessé son activité en 2012. L’ancienne maison du gardien, qui a servi de logement de vacances depuis, cherche désormais un nouveau propriétaire.

Strathy Point est réputé pour ses abruptes, mais non moins magnifiques falaises. Strathy Bay, une plage primée, se trouve à proximité. Harper Macleod Selon l’annonce de l’agence immobilière Harper Macleod, la maison est idéale pour «observer les oiseaux, les baleines, les dauphins et les phoques». Harper Macleod