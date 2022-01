JO 2022 : 168 athlètes représenteront la Suisse à Pékin

Swiss Olympic a révélé les derniers noms sélectionnés pour les Jeux olympiques qui débuteront le 4 février. Fanny Smith, Marco Odermatt ou encore Beat Feuz en font partie.

On connaît désormais la totalité de la délégation qui défendra les couleurs de la Suisse aux Jeux olympiques de Pékin, du 4 au 20 février. Au terme du processus de sélection, Swiss Olympic a sélectionné 40 athlètes supplémentaires dans les sports suivants: ski alpin, skicross, ski de fond, biathlon, snowboard Big Air / Slopestyle, ski freestyle Halfpipe, ski freestyle Aerials et skeleton. Au total, la Suisse sera représentée par 168 sportifs (93 hommes et 75 femmes).