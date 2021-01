1699 nouvelles personnes testées positives, 94 hospitalisations supplémentaires et 52 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Lichtenstein: tel est le bilan communiqué ce jeudi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie de coronavirus. Lors des dernières 24 heures, 26 638 tests ont été effectués: le taux de positivité des tests s’élève donc à 6,38%.

On dénombre désormais 297 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) annoncé aujourd’hui par l’OFSP, il se fixe à 0,95. Il est supérieur à 1 dans trois cantons romands: Genève (1,08), Fribourg (1,02) et Vaud (1,01).

Durant la semaine 3, un total de 13 512 cas confirmés en laboratoire a été déclaré, contre 15 190 la semaine précédente, soit une baisse de 11% , indique le rapport hebdomadaire de l’OFSP . L’incidence dans les cantons et au Liechtenstein calcul é e sur 7 jours é tait comprise entre 109 cas pour 100 000 habitants par semaine à Uri et Schaffhouse et 246 dans le canton du Valais.