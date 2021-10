«GTA: San Andreas» : 17 ans après sa sortie, un jeu culte va renaître en VR

Meta (nouveau nom du groupe Facebook) a annoncé une future version en réalité virtuelle de «GTA: San Andreas» pour ses casques Oculus Quest 2.

L’événement Facebook Connect, durant lequel le groupe Facebook a dévoilé jeudi son nouveau nom Meta , a réservé une surprise pour les fans de la célèbre saga «GTA». Lors de la conférence Games at Connect 2021, l’entreprise, que les critiques accusent de s’être rebaptisée pour détourner l’attention de ses problèmes, a annoncé que «GTA: San Andreas», jeu culte du studio Rockstar Games sorti initialement en 2004 sur la console PS2 de Sony, allait avoir droit à une nouvelle version en réalité virtuelle. Cette réédition en développement «depuis plusieurs années» sera une exclusivité pour le casque VR Oculus Quest 2 appartenant à Meta.

Oculus, division du groupe spécialisée dans la réalité virtuelle, n’a donné aucune date de sortie de cette édition spéciale. Elle n’arrivera sûrement pas avant le lancement, à partir du 11 novembre prochain, de «Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition», trilogie qui réunit «Grand Theft Auto III», «Vice City» et «San Andreas» dans des versions améliorées de ces trois classiques du jeu vidéo. Quant à savoir si le jeu précédera la sortie de «GTA VI», le mystère reste entier.