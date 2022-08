Catastrophe : Cuba appelle à l’aide face à l’énorme incendie d’un dépôt pétrolier

La foudre a déclenché un gigantesque incendie dans un dépôt pétrolier, vendredi à Cuba. Il y a 17 personnes portées disparues et 77 blessés.

Cuba a demandé samedi l’aide «de pays amis» pour faire face au gigantesque incendie d’un dépôt pétrolier frappé par la foudre, dans lequel 77 personnes ont été blessées, dont trois sont dans un état critique, et 17 pompiers sont portés disparus.

Quelque 800 personnes ont été évacuées de la zone sinistrée située dans la banlieue de Mantanzas, ville de 140’000 habitants à 100 kilomètres à l’est de La Havane, d’où était visible l’énorme panache de fumée noire obscurcissant le ciel. «Cuba a demandé l’aide et les conseils de pays amis ayant une expérience dans le secteur pétrolier», a indiqué la présidence dans un communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a déclaré que la «politique étrangère de Cuba est activée pour recevoir l’aide de pays amis». L’ambassade des États-Unis à La Havane a affirmé être «en contact» avec les responsables cubains et a précisé que «la loi américaine autorise les entités et les organisations américaines à fournir des secours et une réponse aux catastrophes à Cuba». Les États-Unis imposent un régime de sanctions au parti unique au pouvoir sur l’île communiste.