Afrique : 17 milliards de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire

17 milliards de dollars devraient être investis au cours de ces prochaines années afin d’améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce financement serait assuré par une coalition de banques multilatérales de développement.

Doubler la productivité de l’agriculture

«Investir aujourd’hui»

«Nous ne pouvons pas laisser des millions de personnes souffrir de la faim et de la pauvreté alors que des solutions existent. Nous devons investir aujourd’hui – et non demain – dans les technologies, la recherche et les innovations pour rendre l’agriculture plus productive, plus attractive pour les jeunes, plus résiliente au changement climatique et pour qu’elle soit une source de revenus décents pour les populations rurales», a déclaré à l’AFP Gilbert Houngbo, le président du Fida. «Nous devons aussi investir dans des infrastructures de stockage innovantes», a-t-il ajouté.