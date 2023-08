Afrique: 17 soldats tués au Niger avant une réunion militaire cruciale

«Dégradation de la situation»

Réunion au Ghana

«Processus de transition»

Le Mali et le Burkina voisins, eux aussi dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d’État en 2020 et 2022, ont rapidement affiché leur solidarité envers les généraux de Niamey. Ces derniers restent pour l’heure inflexibles et retiennent prisonnier le président déchu Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet, qu’ils comptent poursuivre pour «haute trahison». Ils estiment qu’une opération militaire contre leur pays serait une «agression illégale et insensée» et ont promis une «riposte immédiate» à toute agression.