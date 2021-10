Coronavirus – 1721 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 8 morts

Fribourg a toujours l’incidence la plus élevée de Suisse romande avec 207,99 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. OFSP

1721 nouvelles personnes testées positives, 54 hospitalisations supplémentaires et huit nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 29 488 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 8,4% (2,3% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 75,8%: 13,1% de patients Covid et 62,7% de non-Covid.

On repasse la barre des 200 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours, avec 202. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,21. En Suisse romande, il est partout supérieur à 1, sauf à Neuchâtel (0,94). Il se monte à 1,06 dans le canton de Vaud, 1,08 à Genève, 1,09 en Valais et dans le Jura et 1,1 à Fribourg.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10 860 décès, 33 707 hospitalisations ainsi que 872 556 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 202 cas pour 100 000 habitants (155 vendredi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Italie (76) et de la France (106) mais inférieur à celui de l’Allemagne (231) et de l’Autriche (483), selon les chiffres de l’OMS.