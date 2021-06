Coronavirus - 173 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 2 décès

173 nouvelles personnes testées positives, 25 hospitalisations supplémentaires et 2 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 26 573 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 2,4% (0,7% pour les tests rapides antigéniques).