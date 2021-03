«Bottega is the new Vetements» (Bottega est le nouveau Vetements). C’est avec ce jugement laconique que le compte Instagram Diet Prada fustige la marque italienne Bottega Veneta en la comparant à Vetements, griffe de prêt-à-porter réputée pour vendre des objets ordinaires à des prix faramineux. Pourquoi un tel sarcasme dans le post ci-dessous, publié la nuit dernière? Parce que, sur son site, le label de luxe vend actuellement un collier en forme de cordon de téléphone fixe pour 1740 francs alors que le produit original en plastique ne vaut pas plus de 5 francs.