175 ans de la Constitution: Une mosaïque géante dévoilée sur le tympan du Palais fédéral

Polémique sur le choix des chansons sous la Coupole

À noter que le Parlement a aussi fêté les 175 ans de la Confédération avec discours, humour et musique. Côté romand, c’est l’artiste biennoise Phanee de Pool qui a chanté un texte à sa manière sur les clichés suisses. Mais le choix des chansons jouées sous la Coupole a provoqué la polémique. Ainsi le Cantique suisse a été réinterprété, ce qui a mis le chef du groupe UDC Thomas Aeschi dans une colère noire. Sur X, (ex-Twitter) il a écrit: «Je suis choqué que notre hymne national suisse soit massacré devant les Chambres fédérales réunies et le Conseil fédéral dans son ensemble». En cause, les paroles modifiées par le cabarettiste Joachim Rittmeyer. Il a ensuite invité les personnes présentes à chanter le nouveau texte, avec ce passage: «Impôts de la FIFA: zéro pour cent. 30 paysans au Parlement». Tout le monde n’a pas non plus apprécié une nouvelle interprétation du tube «079 du groupe de rap alémanique Lo & Leduc.