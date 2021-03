Coronavirus : 1750 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 23 décès

71 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) est de 1,14.

Genève (314,4 cas pour 100 000 habitants) et Vaud (281,21) ont eu la plus forte incidence de Suisse ces 14 derniers jours. OFSP

1750 nouvelles personnes testées positives, 71 hospitalisations supplémentaires et 23 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 36 716 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 4,3% (5,1% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 199,7 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il se fixe à 1,14. Il est supérieur à 1 dans tous les cantons suisses, sauf Glaris (0,99), Schwytz (0,91) et le Jura (0,77). Dans les autres cantons romands: Fribourg (1,01), Neuchâtel (1,02), Vaud (1,02), le Valais (1,05) et Genève (1,12).

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 9492 décès, 24 360 hospitalisations ainsi que 578 861 personnes testées positives au coronavirus.

Même s’il continue à augmenter avec 199,7 cas pour 100 000 habitants (il était de 175 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse reste inférieur à celui de la plupart de nos voisins. Selon les données de l’OMS, il est aujourd’hui de 509 en Italie, 482 en France et 403 en Autriche. Seule l’Allemagne fait mieux avec 162. La proportion de variants est désormais de 79,5% en date de cette semaine.

Augmentation des cas et des décès en une semaine

Dans son rapport hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 mars, l’OFSP constate qu’il y a eu 8783 nouveaux cas déclarés pour la Suisse et le Liechtenstein, contre 7592 la semaine suivante. Soit une augmentation de 15,7%. Les hospitalisations ont baissé (265 contre 281) et les décès ont légèrement augmenté (59 contre 53), mais l’OFSP précise que, au vu des déclarations tardives encore attendues, ces deux catégories semblent plutôt bien avoir tendance à être en augmentation. En effet, la semaine précédente, au même moment, le nombre d’hospitalisations était de 226 et celui des décès de 44. C’est même d’ailleurs la première fois depuis décembre 2020 que les décès sont en augmentation d’une semaine à l’autre!

Le nombre de tests effectués est aussi en hausse, 195 755 tests (74,9% de PCR, 25,1% de rapides antigéniques) contre 175 385 la semaine d’avant. Soit une hausse de 11,6%. La proportion de tests positifs a légèrement augmenté pour les tests PCR (de 4,6% à 4,8%) et les tests antigéniques (de 5% à 5,2%).

L’augmentation de l’incidence est la même que celle du nombre de cas, soit 15,7% en une semaine, passant de 87,8 cas pour 100 000 habitants à 101,6. Trois cantons ont vu cette valeur baisser de plus de 10%: Glaris, ainsi que Fribourg (de 115,3 à 102,9) et surtout le Jura (de 107,4 à 69,3). Huit cantons ont peu varié (dont le Valais de 122,4, à 128,5 et Vaud de 134 à 138,1) et 15 ont augmenté de plus de 10% dont Genève qui connaît la plus forte incidence du pays, passant de 136,9 à 159,3 et Neuchâtel qui est passé de 97,5 à 121,8.

L’âge médian des cas est de 38 ans

L’âge médian de tous les cas continue de baisser. Il est de 38 ans. Par rapport à la semaine précédente, le nombre de cas déclarés a augmenté de plus de 10% dans les classes d’âge de 0 à 50 ans mais de moins de 10% dans les classes d’âge plus élevées.

Au cours de la semaine 10, l’âge médian des personnes hospitalisées était de 64 ans, continuant ainsi à descendre. La diminution des hospitalisations chez les 80 ans et plus se poursuit par rapport à l’ensemble des hospitalisations, passant de 24% pour la semaine 9 à 20% pour la semaine 10. Les hommes sont plus souvent hospitalisés que les femmes.

Sur les 55 personnes décédées au cours de la semaine pour lesquelles une déclaration clinique est disponible, 20% des décès sont survenus dans une maison de retraite et de soins et 71% dans un hôpital. Le lieu du décès n’était pas indiqué pour 9%. 58% des personnes décédées étaient âgées de 80 ans et plus, et 29% avaient entre 70 et 79 ans.