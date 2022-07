Tour de France: 176 coureurs et quelques absents

Mark Cavendish et Julian Alaphilippe: les héros du Tour de France 2021 ne sont pas au départ cette année. AFP

Vincenzo Nibali

Vainqueur du Tour 2014, Vincenzo Nibali (37 ans) disputera son ultime grand tour sur les routes d’Espagne, au mois d’août. Il fait l’impasse sur le Tour de France 2022, lui qui a pourtant fait mentir son âge sur le dernier Giro: 4e à 9’02 de Jai Hindley. Le Tour de France n’a pas souri au «Requin de Messine», ces dernières années, si l’on excepte une victoire d’étape en 2019, à Val Thorens: 30e en 2016, abandons en 2018 et 2021, 39e en 2019. Nibali n’a cependant pas exclu d’être au départ des championnats du monde, à Wollongong, en Australie, au mois de décembre.

Mark Cavendish

À 37 ans, il vient de décrocher le titre de champion de Grande-Bretagne et il chasse le record d’Eddy Merckx, avec 34 victoires d’étapes sur le Tour de France. Pourtant, malgré une étape sur le Giro et un succès prestigieux à Milan-Turin, il n’a pas été retenu par l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, qui misera sur la jeunesse de Fabio Jakobsen (25 ans) pour les sprints. «Je viens de découvrir la sélection de la Quick-Step pour le Tour de France sur les réseaux, a écrit Cavendish. Je suis triste de ne pas pouvoir défendre mon maillot vert et de pouvoir écrire un peu plus l’histoire du Tour.»

Julian Alaphilippe

C’est le psychodrame de cet été commençant: est-il normal que Julian Alaphilippe soit privé de Tour de France et que la France soit privée d’Alaphilippe? Victime d’une chute terrible sur Liège-Bastogne-Liège, qui l’avait laissé avec des côtes cassées, une omoplate cassée et un pneumothorax, Julian Alaphilippe est revenu à la compétition aux championnats de France, où il a travaillé au sacre de son équipier Florian Sénéchal. C’est la première fois depuis 2009 que le champion du monde en titre manque le Tour de France. Julian Alaphilippe avait porté le maillot jaune pendant 14 jours en 2019, avant d’être vaincu par l’action conjuguée de la grêle et de Bernal. Tom Steels, directeur de la Quick-Step a dit: «Julian a travaillé dur pour se remettre en forme, après ce qui lui est arrivé à Liège, mais on estime que pour un coureur comme lui, c’est toujours important d’être au sommet de son art et d’être en mesure de se battre avec les meilleurs du peloton. C’est pourquoi nous avons décidé de lui laisser plus de temps pour se rétablir.»

Egan Bernal

Le 24 janvier, Egan Bernal (25 ans) percutait un autobus, chez lui en Colombie: il lui a fallu cinq opérations pour remettre un peu d’ordre dans son squelette, qui comptait une vingtaine de fractures (vertèbres, côtes, fémur, rotule). Bernal (Ineos), qui avait remporté le Tour de France en 2019 et le Tour d’Italie en 2021, ne sera bien sûr pas au départ du Tour de France, mais il est sur le chemin de la compétition: le 8 juin, il a publié une vidéo où on le voit sprinter en côte. Commentaire: «Difficile ne veut pas dire impossible. Cela signifie que vous devez travailler dur.» Le 27 juin, il grimpe en danseuse un col et il dit: «Il y a cinq mois, j’étais pratiquement mort et aujourd’hui, je peux à nouveau penser à la compétition.»

«Il y a cinq mois, j’étais pratiquement mort et aujourd’hui, je peux de nouveau penser à la compétition» Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019

Tim Merlier

Un Tour de France sans le champion de Belgique! Une anomalie dans l’histoire du cyclisme. Le puissant Tim Merlier (29 ans, 1,85 m et 80 kilos) n’a pas été sélectionné par l’équipe Alpecin-Fenix au lendemain de son deuxième titre national. Il se murmure que les dirigeants de l’équipe n’ont pas voulu d’un coureur qui est annoncé en partance pour la Quick-Step. Crédité de 22 victoires dans sa carrière, Tim Merlier avait fait forte impression l’année passée à Pontivy, lorsqu’il s’était imposé dans la troisième étape du Tour, marquée par des chutes massives et la blessure de Caleb Ewan. Quelques semaines plus tôt, il avait remporté la deuxième étape du Giro.

Remco Evenepoel