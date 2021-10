Coronavirus – 1792 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 8 morts

Fribourg a l’incidence la plus élevée de Suisse romande avec 202,15 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. OFSP

1792 nouvelles personnes testées positives, 18 hospitalisations et 8 décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 24’828 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 8,1% (2,2% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 72,1%, 12% sont des patients Covid, 60,1% des non Covid.

On dénombre désormais 193 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,24. En Suisse, il est partout égal ou supérieur à 1, sauf à Uri (0,88) et Lucerne (0,96). En Suisse romande, il se monte à 1 à Neuchâtel, 1,05 en Valais, 1,17 dans le Jura et dans le canton de Vaud, 1,25 à Genève et 1,32 à Fribourg.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10’852 décès, 33’625 hospitalisations ainsi que 870’834 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 193 cas pour 100’000 habitants (152 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Italie (73) et de la France (104) mais inférieur à celui de l’Allemagne (212) et de l’Autriche (464), selon les chiffres de l’OMS.

Au 28 octobre, 63,33% de la population est entièrement vaccinée (72,06% dès 12 ans) et 2,5% l’est partiellement. Dans les cantons romands, ces pourcentages sont de 65,08% d’entièrement vaccinés (2,36% partiellement) dans le canton de Vaud, 64,29% (2,01%) à Fribourg, 63,75% (3,27%) à Genève, 60,65% (5,58%) en Valais, 60,72% (9,44%) à Neuchâtel et 58,6% (5,06%) dans le Jura.

Les cas hebdomadaires repartent à la hausse

Durant la semaine 42, du 18 au 24 octobre, le nombre de cas a augmenté de manière significative, passant de 6430 à 8695 (+35%), selon le rapport hebdomadaire de l’OFSP. Ceci alors que le nombre de tests a quasi stagné (165’823 contre 164’492 la semaine d’avant). La proportion de tests positifs a donc augmenté, passant de 6,2% la semaine précédente à 8,2% pour les PCR mais et de 1,5% à 2,2% pour les tests rapides.

Le nombre d’hospitalisations a également augmenté, passant à 135 contre 114 la semaine d’avant au même moment. Le nombre moyen hebdomadaire de patients atteints d’une infection au SARS-CoV-2 dans une unité de soins intensifs a en revanche baissé de 17%, de 129 à 107. On recense des hospitalisations dans toutes les classes d’âge, sauf chez les 10-19 ans. Il y en a 3 chez les 0-9 ans, mais la classe d’âge la plus touchée est celle des 80 ans et plus avec 39 hospitalisations sur les 135. L’âge médian des personnes hospitalisées est de 67 ans.

Le nombre de décès stagne, avec 27 annoncés contre 28 la semaine précédente au même moment. Aucun décès n’est à signaler dans les classes d’âge en dessous de 60 ans. Seule la classe des 80 ans et plus a une incidence supérieure à 1 avec 3,5 décès pour 100’000 habitants. L’âge médian des personnes décédées cette semaine est de 86 ans.

Surtout des non-vaccinés à l’hôpital

Depuis le 27 janvier 2021, 6558 hospitalisations ont été déclarées avec des informations sur le statut vaccinal. 5607 personnes hospitalisées n’étaient pas vaccinées, 224 l’étaient partiellement et 727 complètement. Pour la même période, 1070 décès en lien avec une infection au SARS-CoV-2 ont été déclarés avec des informations sur le statut vaccinal. Sur les personnes décédées, 839 n’étaient pas vaccinées, 78 l’étaient partiellement et 153 complètement.