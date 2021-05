Irak : 18 morts dans des attaques jihadistes

Dix-huit Irakiens ont été tués de nuit dans quatre attaques jihadistes.

Dix-huit Irakiens, en grande majorité des militaires, ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans quatre attaques jihadistes notamment dans la grande ceinture de Bagdad, ont indiqué à l’AFP des sources de sécurité. Dans la banlieue agricole de Tarmiya, à 20 km au nord de la capitale, «des jihadistes ont pris d’assaut un convoi de l’armée irakienne dans la soirée (de jeudi) et tué deux officiers et deux soldats», a rapporté un premier responsable sécuritaire, sous couvert d’anonymat. Lorsque des renforts sont arrivés, ils ont à leur tour essuyé des tirs qui ont mortellement touché «un officier et deux soldats», ainsi qu’un combattant appartenant à un groupe tribal intégré aux forces régulières et «un civil pris dans les échanges de tirs», a-t-il ajouté.