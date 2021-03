Mozambique : 180 personnes piégées par une attaque djihadiste

Une attaque djihadiste contre la ville de Palma, au nord-est du Mozambique, a piégé environ 180 personnes dans un hôtel depuis trois jours.

Total principal investisseur

Total est le principal investisseur du projet, avec une participation de 26,5%. Six autres groupes internationaux sont impliqués dans ce projet, dont l’italien Eni et l’américain ExxonMobil. «Presque toute la ville a été détruite. Beaucoup de gens sont morts», a dit un travailleur par téléphone vendredi après avoir été évacué. Il n’a pas donné de détails sur les victimes et leur nationalité.

Dans un bref clip vidéo posté sur les réseaux sociaux, qui n’a pas pu être vérifié, une personne non identifiée a filmé le hall de l’hôtel montrant plusieurs personnes rassemblées sur la terrasse. On entend le moteur d’un hélicoptère alors qu’elle décrit la situation à Palma comme «critique».

Violente insurrection

Des djihadistes armés, connus sous le nom d’Al Shabab («les jeunes» en arabe) et qui ont fait allégeance au groupe État islamique (EI) en 2019, y mènent des attaques sanglantes depuis plus de trois ans. Les attaques avaient néanmoins faibli ces derniers mois, une accalmie imputée à la riposte militaire. Le conflit a fait au moins 2600 morts, dont plus de la moitié de civils, selon l’ONG Acled, et forcé plus de 670’000 personnes à quitter leur foyer, selon l’ONU.