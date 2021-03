1 844 nouvelles personnes testées positives, 74 hospitalisations supplémentaires et 11 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Le nombre de cas continue d onc d ’augmenter. Lors des dernières 24 heures, 31 691 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 5 % ( 5 % aussi pour les tests rapides antigéniques).